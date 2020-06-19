Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Объявить о приостановке выдачи нескольких типов виз, позволяющих иностранным гражданам работать в стране, намеревается администрация президента США Дональда Трампа. Об этом 19 июня сообщает газета The New York Times.

По данным издания, ожидается, что американский лидер подпишет исполнительный указ. В этом случае американским компаниям станет труднее принимать на работу иностранных граждан, даже если они будут являться выпускниками вузов в США. Эта мера может коснуться и сезонных рабочих.

Поясняется, что на такой шаг администрация президента США вынуждена будет пойти из-за значительного роста безработицы в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Не исключается, что США могут приостановить и действие ряда программ, предполагающих культурный обмен между США и другими странами. По предварительной информации, все новые ограничения будут действовать и в течение 2021 года. Ожидается, что работа над документом будет завершена уже на текущей неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении США визовых санкций в отношении Бурунди в связи с тем, что власти этой страны не принимают или неоправданно затягивают приём своих граждан из США.

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