Минск, , 20:11 — REGNUM Претендент в президенты Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого белорусское КГБ бросило в тюрьму, в своем видеообращении призвал своих сторонников собрать инициативную группу для запуска процедуры референдума, направленного на ограничение в Конституции Белоруссии количества президентских сроков для одного человека. Видеообращение Бабарико, записанное заранее, было обнародовано его предвыборным штабом.

В видеообращении Бабарико призывает провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Белоруссии и вернуть конституцию образца 1994 года, которая предусматривала и ограничение президентских сроков, и «настоящее» разделение властей.

«И самое главное, было право народа на определение своей судьбы», — подчеркивает Бабарико.

Политик выразил уверенность, что раз его команда смогла за месяц собрать почти 400 тысяч подписей в поддержку его выдвижения в кандидаты в президенты, то и референдум такой команде под силу.

«Уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какая она должна быть — страной, в которой будут отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и к народу», — говорит Бабарико.

Для начала нужно сформировать инициативную группу в 100 человек.