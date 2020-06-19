Луганск, 19 июня 2020, 20:10 — REGNUM Огневая точка украинских формирований, из которой вёлся обстрел села Берёзовское (ЛНР), подавлена, сообщает 19 июня Народная милиция ЛНР.
Ответ был дан луганцами после атаки ВСУ на мирных граждан, в результате которой житель Берёзовского получил тяжёлые осколочные ранения.
В результате огневая точка ВСУ была подавлена, двое украинских военных получили ранения. Выведена из строя боевая машина пехоты ВСУ.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме тяжёлых ранений, полученных жителем Берёзовского, сегодня, 19 июня, были ранены двое и убит один житель Золотого-5 (ЛНР).
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