Луганск, , 20:10 — REGNUM Огневая точка украинских формирований, из которой вёлся обстрел села Берёзовское (ЛНР), подавлена, сообщает 19 июня Народная милиция ЛНР.

Ответ был дан луганцами после атаки ВСУ на мирных граждан, в результате которой житель Берёзовского получил тяжёлые осколочные ранения.

В результате огневая точка ВСУ была подавлена, двое украинских военных получили ранения. Выведена из строя боевая машина пехоты ВСУ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме тяжёлых ранений, полученных жителем Берёзовского, сегодня, 19 июня, были ранены двое и убит один житель Золотого-5 (ЛНР).

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