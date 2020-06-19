Тбилиси, , 20:08 — REGNUM Обсуждение проекта поправок в Конституцию Грузии для проведения парламентских выборов 2020 года по новой избирательной системе парламент начнет на внеочередном пленарном заседании в нынешнее воскресенье, 21 июня, а окончательно планирует утвердить до конца следующей недели.

19 июня законопроект был рассмотрен вначале на встрече парламентского большинства в офисе правящей партии «Грузинская мечта», а затем на заседании комитета по юридическим вопросам.

Депутаты парламентского большинства утверждают, что на этот раз с принятием поправок в Конституцию с их стороны никаких сюрпризов не ожидается, и 92 депутата готовы поддержать законопроект. Как заявил журналистам лидер большинства Мамука Мдинарадзе, правящая партия готова выполнить свое обещание, и теперь черед за оппозицией.

Одобрен был законопроект и на заседании комитета по юридическим вопросам. О готовности поддержать поправки в Конституцию заявили также 7 членов фракции независимые депутаты. Ранее о намерении принять участие и проголосовать за конституционные изменения заявили депутаты от «Альянса патриотов» и даже подсчитали, что и без двух бойкотирующих этот процесс партий — «Национального движения» и «Европейской Грузии» в парламенте набирается достаточное число голосов, чтобы свободно утвердить поправки в Конституцию.

На заседании комитета по юридическим вопросам 19 июня не присутствовали представители от «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые по-прежнему настаивают на освобождении из заключения соратника оппозиции, соучредителя оппозиционного властям телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, который обвиняется в незаконном приобретении-ношении-хранении огнестрельного оружия и приговор которому еще не вынесен. Как заявляют лидеры этих двух оппозиционных партий, в случае оставления Руруа в тюрьме они в голосовании по проекту поправок в Конституцию участия не примут и решение правящей партии сочтут нелегитимным.

Как заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, они очень хотели бы принять участие в обсуждении и утверждении конституционных изменений, но так как у власти в стране сегодня находится олигарх Иванишвили и его партия, то и ключи к их участию в этом процессе — в руках Иванишвили.

Специальное заявление в связи с началом обсуждения законопроекта сделали и послы, которые были инициаторами и организаторами переговоров между правительством и оппозицией по вопросам избирательной реформы и при содействии которых правящая партия и оппозиция 8 марта в посольстве США заключили соответствующее соглашение.

В заявлении, которое опубликовано 19 июня на сайте посольства США, фактически содержится косвенная поддержка требований оппозиции. И в то же время звучит призыв ко всем участникам соглашения к его полноценному выполнению.

«Мы осознаем, что остаются разногласия в связи с выполнением части совместного заявления. Подчеркиваем, что согласованное условие, предусматривающее реагирование на те действия, которые могут быть восприняты как ненадлежащая политизация судебного и избирательного процессов в Грузии, по-прежнему будут иметь критическое значение в период приближающихся выборов, и мы будем непрерывно и внимательно следить за его выполнением», — говорится в заявлении иностранных послов.

Тем не менее, они также призывают всех участников соглашения от 8 марта осознать и важность конституционных поправок и принять участие в голосовании и утверждении этих поправок.

«Принятие этих изменений и законодательства о реформе избирательной системы, которое учитывает рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, будет способствовать прогрессу Грузии в деле формирования более представительного парламента и деполяризации политической среды. Мы откровенно верим, что эти достижения в интересах демократии Грузии и грузинского народа», — подчеркивают иностранные дипломаты.

Надо сказать, что каждая из сторон расшифровала это послание по-своему, и правящая партия подчеркнула необходимость участия оппозиции в процессе принятия конституционных изменений, а оппозиция указала на тот абзац, где говорится об обязательстве предотвращения политизации судебной и избирательной системы, и констатировала, что правительству придется отпустить Руруа, а если оно этого не сделает, вопрос Руруа постоянно будет стоять в политической повестке дня.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие осенью выборы Грузия должна провести по отличной от нынешней избирательной системе. В будущий парламент будут избраны 120 депутатов по партийным спискам и 30 — по мажоритарным округам, число которых сократится с 73 до 30. Для этого парламенту предстоит принять поправки в Конституцию, обсуждение которых законодатели уже начали. Соглашение о внесении таких изменений правящая партия и оппозиция подписали 8 марта в посольстве США.