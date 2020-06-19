Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Визовые санкции введены Соединёнными Штатами в отношении Бурунди, сообщает 19 июня американское министерство внутренней безопасности.

Санкции вводятся в отношении тех стран, которые не согласились на фоне пандемии забрать своих граждан из США. Также под санкции подпали те, кого США уличили в проволочках по этому вопросу.

Так, власти Бурунди, по версии министерства безопасности Штатов, «не принимают или неоправданно затягивают приём своих граждан».

Узнав об этом, Госдеп дал распоряжение американским консульствам ввести «визовые ограничения по ряду категорий визовых заявок».

Напомним, соответствующий указ американский президент Дональд Трамп подписал ещё в апреле 2020 г. Визовые ограничения снимут, когда страны устранят проблему.