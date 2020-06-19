Тирасполь, , 19:51 — REGNUM Спецпредставитель ОБСЕ по молдавско-приднестровскому урегулированию Томас Майр-Хартинг призвал Молдавию и ПМР продолжать диалог, несмотря на период пандемии коронавируса. Как передает ИА REGNUM, об этом дипломат заявил по итогам визита в Молдавию и ПМР.

Он призвал стороны к достижению прогресса по ключевым проблемам переговорной повестки — в сфере телекоммуникаций, банковской деятельности, свободы передвижения, а также касаемо находящихся в ПМР румынских школ.

«Я обратил особое внимание на ключевое значение свободы передвижения между двумя берегами», — сообщил спецпредставитель.

Он также призвал стороны выработать скоординированные меры по вопросам, связанным с пандемией, чтобы они «учитывали интересов жителей обоих берегов». «Ранее достигнутые успехи в процессе урегулирования не должны быть утрачены», — добавил посол.

Говоря о дальнейших действиях, Томас Майр-Хартинг проанализировал нерешенные вопросы из пакета «Берлин-плюс» и совместные предложения по новым мерам укрепления доверия. Среди краткосрочных приоритетов — завершение соглашения по вопросам телекоммуникаций, улучшение внутренней банковской взаимосвязанности, создание новой троллейбусной линии в Бендерах, проходящей через село Варница.

«В ходе моих контактов со сторонами в Кишиневе и Тирасполе у меня сложилось впечатление, что в предстоящие месяцы есть желание добиться ощутимого прогресса в поиске взаимоприемлемых решений этих вопросов», — подвел итог Майр-Хартинг.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2». При этом молдавские власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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