Минск, , 19:46 — REGNUM В Минске сегодня, 19 июня, состоялось подписание российско-белорусского соглашения о взаимной признании виз. Соглашение подписали минимтры иностранных дел двух государств — Сергей Лавров и Владимир Макей.

Работа над текстом соглашения была завершена ещё в ноябре 2018 года. После чего российская сторона в сжатые сроки выполнила все внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание. Затем пришлось дожидаться выполнения аналогичных процедур белорусской стороной.

Теперь соглашение было подписано.

Данне соглашение предусматривает, что иностранные граждане, получившие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию России, а иностранцы, получившие российскую визу — смогут въезжать в Белоруссию. Визы признаются на срок пребывания до 90 дней.

В белорусском МИД назвали это соглашение «мини-шенгеном», однако пока без унификации визовых правил.

Кроме того, соглашение предусматривает интеграцию информационных ресурсов. Это позволит обмениваться сведениями о пересечении границ, о выданных и аннулированных визах, о разрешениях на временное либо постоянное проживание.