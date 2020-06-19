Москва, , 19:08 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» поддерживает предлагаемые поправки к Конституции. Об этом говорится в распространенном заявлении партии во главе с Сергеем Мироновым.

«Обновленная Конституция включит в себя ряд важнейших норм и требований, которые повысят уровень жизни граждан России и роль нашей страны в мире», — говорится в документе.

В поправках учтены предложения депутатов фракции в Госдуме, парламентарии поддержали изменения во всех трёх чтениях в ходе рассмотрения документа в Госдуме.

«Вносимые изменения демонстрируют и закрепляют рост ответственности государства перед обществом в целом и каждым конкретным гражданином в частности, что полностью соответствует программным целям партии», — говорится в заявлении.

Внесенные на народное голосование поправки в Конституцию Российской Федерации — существенный шаг в развитии социального государства и общественной справедливости, в укреплении национального суверенитета, подчеркивается в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, КПРФ заявила о решении голосовать против поправок в Основной закон страны.