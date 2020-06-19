19 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 19:07 — REGNUM Правительство открестилось от разговоров об обсуждении идеи о повышении ставки НДФЛ для богатых, о чем ранее сообщили журналу Forbes его источники. Возможно, источникам хотелось прощупать общественное мнение на тему данной идеи либо же привнести сумятицу накануне голосования за поправки к Конституции. Думается, что большинство граждан России, устрой сегодня голосование на тему повышения НДФЛ для богатых, выскажется «за». Однако, как обычно, в СМИ слышны только возгласы экспертов, экономистов и прочих ангажированных личностей. Нельзя сказать, что эксперты, выступающие против введения данной меры, особенно в сегодняшней экономической обстановке, не правы. Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Равенство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что на днях журнал Forbes сообщил со ссылкой на свои источники о том, что якобы в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых и, мол, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2−3 млн рублей в год. Однако, как написал позднее более компетентный и государственный источник информации — агентство ТАСС, правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Более того, издание напомнило, что премьер-министр Михаил Мишустин еще в январе, в ходе консультаций с парламентариями при обсуждении его кандидатуры на пост премьер-министра выступал против прогрессивной шкалы НДФЛ, идею введения которой в ходе беседы с ним выдвигали депутаты от КПРФ.

Так, по словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, Мишустин тогда назвал такую реформу неэффективной и неактуальной, пояснив, что в настоящее время в России порядка 20 млн людей с доходами ниже прожиточного минимума, в стране фактически нет среднего класса, «не с кого собирать прогрессивную статью, а вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому — большей прозрачностью и большей ответственностью».

Просите Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметим, что тогда же, в середине января депутаты парламента от ЛДПР предлагали и вовсе освободить от уплаты НДФЛ тех, кто получает меньше двух минимальных размеров оплаты труда, то есть тех, чьи месячные зарплаты составляют меньше двух МРОТ — 24 260 рублей. По мнению представителей ЛДПР, их предложение позволит существенно ускорить экономический рост и увеличит покупательную способность населения. Правда, при этом, видимо, забыли упомянуть, что работодателям, возможно, станет еще более выгодным платить зарплаты не выше двух МРОТ и остальное, в случае потребностей, выдавать в конвертах, отчего бюджет страны понесет потери.

Идею об отмене подоходного налога для малоимущих поддерживала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она заявляла, что необходимо обсуждать детали подобного законопроекта, в частности — уровень зарплат, с которых не будет взиматься НДФЛ. Однако министр финансов Антон Силуанов сказал, что мы пойдем другим путем — лучше оказывать адресную поддержку семьям с низкими доходами. То есть наиболее справедливо было бы применять адресный подход и оказывать точечную поддержку нуждающимся.

Между тем пандемия, последствия которой вызвали необходимость поддержки бизнеса и граждан, лишний раз подтвердили теорию о том, что бизнес, во всяком случае — основная его масса, занимается оптимизацией налогов и своих расходов. Свидетельством тому являются данные опроса компании «Бухсофт», опубликованные изданием РБК, согласно которым из 3 тысяч опрошенных компаний, относящихся к деятельности наиболее пострадавших отраслей, 64% не смогли претендовать на помощь государства. Почему? Потому, что их ОКВЭД не совпал с указанными кодами в перечне пострадавших. Разве это не говорит, о том, что эти компании занимались одним видом деятельности, но указывали при этом совсем другой? Поэтому разговоры о том, что прогрессивная шкала налогообложения может вызвать уход налогов в тень, не беспочвенны.

Толерантность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Один известный экономист громко возмутился в СМИ по поводу вновь поднимаемых разговоров о повышении НДФЛ для богатых, заявив, что эту меру можно назвать политическим самоубийством для русских. Хотя как раз таки с политической точки зрения для власти это был бы сегодня беспроигрышный вариант — бедных в стране гораздо больше, чем богатых. Правда, как привел в одной из своих передач Никита Михалков цитату одного старца, «добра на белом свете 99,9%, зла 0,1%, но оно хорошо организовано». Так вот организованность этого самого 0,1% зла может, конечно, привести действующую власть России к политическому убийству. Но прежде «злу» стоит обратить внимание и на события в США и во всем мире. Безусловно, на поверхностный взгляд беспорядки в США возникли как бы на расовой почве, но глубокий анализ проблемы наверняка выявит причиной их вспышки социальную несправедливость. Собственно, эту проблему мировое сообщество, представленное международными глобальными компаниями, почувствовало задолго до событий в США. Об этом «говорили» и протесты «желтых жилетов» во Франции. Что делать с подобным настроением населения всего мира, выступающего против глобализации, несущей социальную несправедливость, обсуждал и Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в Давосе с партнерами банка, с представителями тех самых мировых глобальных корпораций. Конечно, можно предположить, что коронавирус и возник с этого самого места — с опасений мирового глобального сообщества и массовых протестов населения и желания приструнить действующие власти, загнав и тех, и других в режим самоизоляции, потребовав поддержки бизнеса, дабы он не порождал безработицу, ведь отдельные представители форума в Давосе выказывали недовольство политическими властями, мол, власть может помешать дальнейшей глобализации своими переживаниями за национальные интересы, границы и национальную безопасность государств. Однако подтвердить такие предположения на сегодняшний день невозможно, потому можно только строить догадки.

Так вот известный российский экономист заявил также, что «можно ввести прогрессивную шкалу или «налог солидарности», но никакой благодарности от народа власти не получат. Прогрессивная шкала подоходного налога и «налог солидарности» в наших условиях будут распространяться на тех, кто зарабатывает отнюдь не самые большие деньги. Грубо говоря, это несколько сотен тысяч рублей в месяц. По московским, питерским или екатеринбургским меркам это весьма средний доход. Но наши законодатели будут облагать налогом именно этих людей, отбивать у них охоту дополнительно зарабатывать. В то же время себя дополнительным налогом они облагать не будут». По мнению экономиста, разговоры, о том, что новый налог будет распространяться на тех, кто зарабатывает более 2−3 млн рублей в месяц «это чистой воды лукавство», и «в случае введения прогрессивной шкалы законодатель будет обращать внимание не на тех, кто зарабатывает миллионы, а на тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц».

Планы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Доля истины в этом предположении, конечно, есть. Мы привыкли к такому вот тривиальному восприятию действий власти, заметим — в исполнении финансового блока власти. Однако сейчас обстоятельства меняются слишком быстро. Во-первых, запрос на социальную справедливость во всем мире стал еще острее, и пандемия его только подстегнула. Во-вторых, российский бизнес, думается, осознал, что за рубежом особо никто никого не ждет, тем более русский бизнес, а также то, что за рубежом с теми, кто обходит законы, разговор ведется более короткий, чем в России. А еще, самое главное, что осознали все, и особенно российский бизнес, что вести свою прибыльную деятельность он может практически исключительно благодаря поддержке государства, не обязательно финансовой: любой форс-мажор, как показала пандемия, любой новый поворот в политике власти может убить бизнес, так же, как его может убить и социальная несправедливость, судя по тем же событиям в США, где мародеры громили, сжигали, грабили то, что принадлежит бизнесу.

Более того, активная цифровизация экономики, по сути, должна будет выявить пробелы, в том числе сделать более прозрачными механизмы получения доходов, как и сделать прозрачной предпринимательскую деятельность, что может позволить четко устанавливать правила игры с налогами, где-то повышать их, а где-то снижать или вовсе отменять. Поэтому заявления о том, что повышение налога для богатых может привести к политическому самоубийству, звучат лукаво, как-то категорично и бескомпромиссно, хотя поиск компромисса сегодня крайне необходим. Причем искать компромиссные решения сегодня должен сам бизнес. Так как именно на бизнес сейчас народ может обрушить свой гнев!