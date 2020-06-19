Брюссель, , 19:04 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз не намерен заключать соглашение с Великобританией «любой ценой», 19 июня сообщает агентство Reuters.

Глава Евросовета отметил, выступая на пресс-конференции в рамках саммита лидеров ЕС, что Брюссель и Лондон не разрешили большинство спорных вопросов в ходе последних переговоров.

Великобритания уже формально покинула Евросоюз, однако между Брюсселем и Лондоном до сих пор не заключено соглашение о свободной торговле и не решены другие спорные вопросы будущих отношений.

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