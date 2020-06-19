Рим, , 19:03 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 19 июня, заявил, что удовлетворен решением Совета ЕС, который отложил на месяц принятие решений о выделении средств на борьбу с экономическими последствиями эпидемии.

Сумма, о которой идет речь (750 млрд евро), адекватна, верна и пропорция кредитных и реальных средств поддержки, осталось только действительно утвердить все решения в июле 2020 года, сказал Конте.

Оппозиция Италии раскритиковала и действия руководителей ЕС, и реакцию Конте: оппоненты правительства отмечают, что с начала эпидемии прошло уже почти полгода, а из бюджетов ЕС до сих пор не выделено средств, и даже решения об их выделении не удается согласовать.