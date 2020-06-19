Луганск, , 18:58 — REGNUM О потерях среди мирных жителей ЛНР в результате атаки ВСУ по населённому пункту Золотого-5 сообщает 19 июня ЛуганскИнформЦентр.

По словам Николая Токарева, главы администрации Первомайска (ЛНР), один житель Золотого-5 погиб и двое ранены в результате военной атаки со стороны Украины.

Шульга Петр Петрович, 1954 г. р. Шульга Наталья Васильевна 50 лет — рваная рана грудной клетки». Токарев «Сегодня в результате обстрела, где-то в 14:30 мск, по адресу ул. Почтовая, 34 на месте погиб, 1954 г. р.50 лет — рваная рана грудной клетки».

Кроме того, ранение получил 50-летний житель Золотого-5, проживающий на ул. Производственной. Раненые госпитализированы в Первомайске (ЛНР). По версии Токарева, ВСУ применили против Золотого-5 тяжёлую артиллерию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 июня был тяжело ранен в результате обстрела ВСУ мирный житель села Берёзовское.

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