Луганск, 19 июня 2020, 18:58 — REGNUM О потерях среди мирных жителей ЛНР в результате атаки ВСУ по населённому пункту Золотого-5 сообщает 19 июня ЛуганскИнформЦентр.
По словам Николая Токарева, главы администрации Первомайска (ЛНР), один житель Золотого-5 погиб и двое ранены в результате военной атаки со стороны Украины.
Кроме того, ранение получил 50-летний житель Золотого-5, проживающий на ул. Производственной. Раненые госпитализированы в Первомайске (ЛНР). По версии Токарева, ВСУ применили против Золотого-5 тяжёлую артиллерию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 июня был тяжело ранен в результате обстрела ВСУ мирный житель села Берёзовское.
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