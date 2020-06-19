Чебоксары, 19 июня 2020, 18:50 — REGNUM В Чувашии сформирован состав правительственной комиссии по организации похорон бывшего главы республики Михаила Игнатьева. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 19 июня, врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В состав комиссии вошли девять человек. Её возглавил Олег Николаев, заместителем назначен вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.
Также в состав правительственной комиссии вошли сенатор Вадим Николаев, руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов, министр здравоохранения Владимир Степанов, спикер Госсовета Альбина Егорова, депутат Госсовета, президент общества «Вурнарский мясокомбинат» Юрий Попов, врио министра внутренних дел по Чувашии Алексей Веселовский, руководитель управления Роспотребнадзора Надежда Луговская.
Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний Михаил Игнатьев скончался 18 июня в одной из клиник Санкт-Петербурга. Он девять с половиной лет руководил Чувашией, сложив полномочия 29 января 2020 года. Церемония прощания и похороны пройдут в Чебоксарах 21 июня.