Луганск, , 18:46 — REGNUM Тяжёлые ранения получил житель села Берёзовское (ЛНР) в результате обстрела ВСУ, сообщает 19 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку по населённому пункту ЛНР украинские формирования начали в 15:20 мск. Они провели обстрел из вооружения БМП-2.

Ранение получил проживающий по ул. Камышеваха мирный житель Берёзовского 1982 г. р. У него, по предварительным данным, диагностированы осколочное ранение шеи и грудного отдела позвоночника.

Раненого госпитализировали в Центральную городскую многопрофильную больницу города Кировска (ЛНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе войны с республиками Донбасса украинские формирования с начала года потеряли 32 военнослужащих.

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