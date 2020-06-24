Тбилиси, , 01:28 — REGNUM

Осенью Грузию ждут очередные парламентские выборы, и в преддверии этого мероприятия все участники и сочувствующие уже начали разминать свои электоральные ожидания. О том, к каким театрализованным постановкам приходится прибегать в Грузии, чтобы привлечь внимание изрядно утомленного электората, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Ведущий телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния Цитата из эфира Rustavi 2

Вот недавно Служба госбезопасности Грузии чуть не поймала российского наемного убийцу, которым чуть не стал задержанный гражданин России Васамбек Боков. Бокова обвинили в приобретении, хранении и применении фальшивых документов, а версия, зачем они ему понадобились, может, вероятно, пробудить и ужаснуть самого задремавшего грузинского патриота. Еще бы: ведь Боков, по неофициальной, но нагнетаемой версии, заехал в Грузию, чтобы убить журналиста Георгия Габунию. Того самого, который разразился нецензурной бранью в адрес российского президента. Особо впечатлительные даже ожидали расправы с Габунией со стороны рассерженных россиян.

В затянувшемся ожидании расправы с Габунией некоторые уже стали недовольно бухтеть, ну, сколько, в самом деле, можно ждать-то. Но такой «ценный киллер», как принято, не должен появляться этак запросто, лучше, с точки зрения тех же грузинских политиков, выпустить его поближе к выборам. Ведь в предвыборный период такой «киллер» может убить не какого-то там хулиганистого журналиста, а недоверие электората, и заставить его поверить, что именно это правительство лучше всех его бережёт.

Читайте статью Андро Малкина «Фарс по-грузински с примесью «умыслов» России».