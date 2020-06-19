Минск, , 18:31 — REGNUM Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Документ был подписан 19 июня в ходе визита Лаврова в Минск.

Документом предусмотрено, что иностранные граждане смогут въезжать с белорусской визой на территорию России, а с российской визой — на территорию Белоруссии. Срок действия визы установлен до 90 дней.

Каждая из сторон оставляет за собой право отказа на въезд гражданам третьих стран либо на сокращение их пребывания на своей территории. Также соглашение предусматривает обмен информацией о пересечении границы, выданных либо аннулированных визах и о разрешениях на временное или постоянное проживание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили проведение парада Победы, ситуацию с коронавирусом и визовое соглашение.

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