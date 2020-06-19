Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Оружейное эмбарго не будет снято с Ирана, поскольку он ничем не доказал, что заслуживает этого, сообщил 19 июня журналистам Брайан Хук, американский спецпредставитель по Ирану.

По словам представителя Госдепа, Тегеран на протяжении пяти лет демонстрирует «поведение», которое никак не способствует отмене эмбарго.

Хук добавил, что действует в том числе и в интересах стран Ближнего Востока, поскольку они страдают из-за иранской политики. А также в интересах тех стран и групп, которые заботятся о безопасности Ближнего Востока.

Комментируя ситуацию с эмбарго и так называемой ядерной сделкой с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), Хук заявил, что прописанные в нём сроки снятия эмбарго с Ирана были «ошибкой» — надо было вводить бессрочные ограничения на продажу оружия в эту страну.

Напомним, США последовательно атакуют не только Иран, но и СВПД — начиная с прихода в Белый дом президента Дональда Трампа.

Согласно СВПД, запрет на продажу оружия в Иран действует с 2015 по 2020 г. при соблюдении Тегераном условий сделки. Эти условия касаются, в том числе, ограничения на запасы обогащённого урана в Иране.

Пробыв участниками СВПД три года, Штаты в 2018 г. вышли из договора. Уже не являясь его участником, США стали отдельно, вне рамок договора, каждый год продлевать запрет на продажу в Иран оружия (оружейное эмбарго). А в этом году они заявили, что запрет нужно сделать бессрочным, так как Иран якобы неисправим.

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