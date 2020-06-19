Симферополь, , 18:22 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров самостоятельно справится без поставок пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу с территории Украины — никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом. Об этом Аксенов заявил в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 19 июня.

Напомним, что до 2014 года потребности Крыма в пресной воде на 85% удовлетворялись пресной водой из Днепра, которая подавалась по Северо-Крымскому каналу. После того как Крым вернулся в состав России, пришедшие к власти в Киеве бандеровцы и их приспешники перекрыли канал. Теперь вопрос водоснабжения Крыма решается за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

Украинские власти уже не раз заявляли, что поставки днепровской воды в Крым возможны только в том случае, если полуостров вернется в состав Украины.

Аксенов напомнил, что по Северо-Крымскому каналу ежегодно на полуостров поставлялось более миллиарда кубометров воды. Из них 150 млн кубометров шли на бытовые нужды, более 700 млн кубометров — на орошение сельскохозяйственных земель.

«Сегодня на полив нами подается только 20 миллионов кубометров. Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд, мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения», — рассказал Аксенов.

Он подчеркнул, что вопрос водоснабжения крымчан на колени не поставит.

При этом большие объемы пресной воды позволили бы по-другому посмотреть на сельское хозяйство полуострова, но поскольку ситуация такая, какая она есть, в Крыму приспосабливаются и переходят на засухоустойчивые сельхозкультуры.