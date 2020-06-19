Белград, , 18:18 — REGNUM Идея обмена территориями между Белградом и Приштиной принадлежит не действующему президенту США Дональду Трампу, а его бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону. Об этом заявил 19 июня спецпредставитель президента США по диалогу между сербскими властями и косовскими сепаратистами Ричард Гренелл.

«Две стороны приезжают в следующую субботу в Белый дом, чтобы вести переговоры об историческом прорыве и достижении соглашения. Но я все еще борюсь со слухами об обмене территориями», — рассказал Гренелл в интервью «Фокс ньюз».

По словам Гренелла, и сербская, и албанская стороны утверждают, что об «обмене территориями» они услышали от Болтона.

«Если вы согласились работать на такого президента, как Трамп, который хочет изменить Вашингтон, вы не можете вести себя как Джон Болтон. Это не конфликт демократов и республиканцев, это война между официальным Вашингтоном и остальной Америкой», — добавил Гренелл.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич и лидер сепаратистского Косово Хашим Тачи были приглашены президентом Трампом посетить Вашингтон 27 июня и обсудить тему косовского урегулирования.