Пекин, , 18:15 — REGNUM В Китае объявлено о вынесении Народным судом города Чэньчжоу провинции Хунань в центральной части страны пожизненного приговора за взяточничество бывшему заместителю начальника Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину Вэй Чуаньчжуну, сообщает 19 июня Синьхуа.

Судебный вердикт даже включает пункт о конфискации в государственную казну всего личного имущества осужденного и полученных им доходов. Подчеркивается, что замруководителя китайского аналога Роспотребнадзора неоднократно и незаконно получал деньги и подарки за оказание незаконных услуг по приобретению государственных лицензий, участию в тендерах, кадровых назначениях.

Общий объем коррупционных вознаграждений осужденного за эту деятельность судом оценен в 123 млн юаней (свыше 17,3 млн долларов).