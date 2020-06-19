Варшава, , 18:02 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда заявил, что появление на территории его страны американской военной базы полностью избавит Польшу от «российского влияния». Об этом Дуда заявил сегодня, 19 июня, на брифинге.

«Самое важное, что у нас уже есть тысячи американских солдат, американцы строят свою базу ПРО в Редзиково», — с радостью заявил польский президент.

Он подчеркнул, что наличие в Польше американских военных баз якобы гарантирует, что республика «больше не является российской зоной влияния».

Также Дуда заявил, что Варшава в настоящее время становится «независимой от России». И эта независимость скоро станет наиболее полной, когда будет достроен газопровод Baltic Pipe и Польша сможет выбирать, у кого покупать газ — у России или у других поставщиков.

Кроме того, независимость Польши от России усилится после того, как поляки достроят канал через Балтийскую косу, подчеркнул Дуда.

«Мы закончим канал через Балтийскую косу и не должны будем спрашивать русских, можно ли зайти из Балтийского моря в воды залива… Тогда будет настоящий выбор и настоящая независимость от России», — на полном серьезе сказал польский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша долгое время добивалась того, чтобы США разместили свою военную базу на польской территории. Варшава была готова платить $1 млрд в год или даже больше на содержание такой базы.