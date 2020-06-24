Москва, , 03:04 — REGNUM Цифровизация, о которой так любят рассуждать российские околовластные персоны, сама по себе стоит больших денег и удовольствием может оказаться весьма сомнительным. Как цифровизовать страну и при этом не потратить все имеющиеся деньги, рассуждает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Герман Греф Skolkovo.ru

Сначала ты переводишь свои данные (или данные о своем бизнесе) в цифровой формат, потом тебя обкрадывает ловкий сетевой вор, он же хакер, потом ты регулярно платишь серьезную мзду, чтобы защитить свои данные от все более изощренных сетевых злодеев. Так для многих будет выглядеть (и выглядит уже) цифровизация.

Но те, у кого дело уже достаточно крупное, чтобы его защитой озаботились на высоком и высочайшем уровне, вероятно, думают, что их-то минует чаша сия. Вне этой логики невозможно понять действия того же Сбербанка, который цифровизуется чуть ли не впереди планеты всей. Вот и сейчас речь идет об очередном улучшении Сбербанка, когда все государственные сервисы планируется перевести на цифровую платформу «Гостех», сделав это до конца 2021 года.

Данные «Гостех» будет собирать весьма обширные, вплоть до того, что Сбербанк по уровню информированности и ответственности вполне может обогнать или даже потеснить Минфин. Для Сбербанка все происходящее вокруг «Гостеха» и может звучать гордо, но насколько законна и безопасна такая попахивающая авантюрой оптимизация, когда огромная часть сведений и операций госсервисов оказывается «под крышей» получастной конторы?

Читайте статью Галины Смирновой «Цифровизация, Сбербанк и «Гостех»: вы нас не звали, а мы пришли».