Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM В Петербурге с понедельника, 22 июня возобновляется работа каршеринга и предприятий санаторно-курортного отдыха. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее о возможности этих и других послаблений предупреждал вице-губернатор Евгений Елин.

Напомним, запрет на оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), был введен в Петербурге 13 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. В соседней Ленобласти аналогичный запрет был отменен уже с 15 июня.

Как подчеркивают чиновники, владельцы каршеринговых компаний обязаны проводить обязательную регулярную дезинфекцию автомобилей перед их передачей клиентам, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора.

Также с 22 июня граждане в Петербурге смогут воспользоваться санаторно-курортным отдыхом. Для этого надо иметь медицинские показания на основании заключений врачебных комиссий государственных медицинских организаций на территории Санкт-Петербурга.

Санатории перед возобновлением работы обязаны обеспечить соблюдение стандарта безопасности.

Напомним, с 29 июня в Петербурге могут открыть летние кафе, отдельные парки и возобновить пассажирскую навигацию по рекам и каналам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге собираются открыть летние кафе и запустить каршеринг