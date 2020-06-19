Тамбов, 19 июня 2020, 17:48 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 19 июня, подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на выборах главы региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.
19 июня решением региональной конференции партии «Единая Россия» Александр Никитин избран партийным кандидатом на губернаторские выборы, после чего подал соответствующие документы в избирательную комиссию. Ранее его выдвижение на второй срок поддержал президент Владимир Путина.
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По его словам, есть много задач, связанных с преодолением последствий пандемии коронавируса, намечена реализация новых проектов в экономике, социальной сфере, культуре и спорте.
Губернатор подчеркнул, что вызовы периода пандемии необходимо обратить в новые возможности. И в этой части акцент будет сделан по поддержку малого и среднего бизнеса, а также традиционных региональных отраслей промышленности и АПК. Чтобы реализовать новые идеи и проекты, по словам Александра Никитина, предстоит «максимально сконцентрировать все силы и ресурсы, обеспечить единство и сплоченность, чтобы выполнить все обязательства перед жителями области и оправдать доверие избирателей».
Выборы губернатора Тамбовщины состоятся 13 сентября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня губернатор Александр Никитин в ходе общения в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил, что планирует баллотироваться на пост главы региона на второй срок. Глава государства обратил внимание на положительные тенденции в регионе и подчеркнул, что Никитин имеет «полное право претендовать на переизбрание».
Напомним, Александр Никитин был назначен врио главы администрации Тамбовской области в мае 2015 года, до этого занимал пост председателя облдумы. 13 сентября 2015 года избран главой администрации Тамбовской области, набрав на выборах 85,47% голосов избирателей.