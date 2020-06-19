Нью-Дели, , 17:42 — REGNUM Индийский министр обороны Раджнатх Сингх возглавит делегацию, которая приедет на парад Победы в Москву, пишет 19 июня India Today.

В рамках визита состоятся встречи индийского министра с российским руководством. Между тем, во встрече с делегацией из Китая он участвовать не будет из-за пограничного конфликта.

Напомним, индийские СМИ сообщали, что Нью-Дели может отказаться в очередной трёхсторонней встрече в Москве с участием китайских коллег (в рамках объединения РИК — Россия, Индия, Китай) из-за стычки на индо-китайской границе.

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