Гонконг, Китай, , 17:41 — REGNUM Один из главных лидеров гонконгского протестного движения, Джошуа Вонг, заявил о намерении участвовать в выборах в законодательный совет Гонконга, 19 июня сообщает агентство Reuters.

«Если за нас проголосует много людей… это может вызвать большее давление и большие колебания Пекина» , — заявил Вонг сторонникам на митинге в Гонконге.

Вонг является одним из лидеров протестного движения со времен «Зонтичной революции» 2014 года, но не является самым радикальным представителем оппозиции — от насильственных акций прошлого года Вонг, в основном, держался в стороне.

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