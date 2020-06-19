Красноярск, , 17:39 — REGNUM Экспертный клуб «Комитет развития» — независимая аналитическая группа, основанная в 2003 году для улучшения информационной политики и углубленного изучения проблем Красноярского края, Сибири и России в целом.

На 92-м заседании клуба, которое уже традиционно прошло под эгидой Красноярского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, участники разобрали манипуляции и фейки, которые используют противники голосования по поправкам в Конституцию. Из-за ограничительных противоэпидемических мер встреча экспертов второй раз в истории клуба стала дистанционной, а вот тема — той, от которой дистанцироваться нельзя. Поправки в главный закон страны на многие годы определяющие векторы её развития — что может быть важнее для человека, осознающего себя гражданином?

«Какое-то время в этом году мы жили вообще без политики, но сейчас она постепенно возвращается в нашу жизнь, — сказал основатель и бессменный руководитель «Комитета развития» директор Красноярского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат философских наук Павел Клачков. — За рубежом развернулись настоящие, а не теоретические сражения. В нашей стране в интернете снова идут битвы сторонников и противников поправок в Конституцию, которые порой кардинально меняют ранее дружеские отношения людей и даже атмосферу внутри семей. Думаю, сегодня нет более актуальной темы, чем та, которую мы собрались обсудить».

Отправной точкой дискуссии стал доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ», с которым участники беседы ознакомились заранее.

«Молодым везде у нас дорога», поэтому первому делиться впечатлениями от прочитанного и собственными выводами «патриархи» доверили дебютанту экспертного клуба — политологу, специалисту отдела агитационно-пропагандистской работы исполкома Красноярского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Юрию Кондрашову.

«Аудитория, на которую рассчитана политика фейков, это жители мегаполисов, крупных городов, молодые люди 18−35 лет. События 10-летней давности показали, что мобилизация молодых людей с помощью соцсетей и других медийных инструментов, в том числе за счёт нагнетания информационной повестки — это серьёзная проблема для обеспечения суверенитета страны, для того, чтобы сохранялась власть. Поэтому и был обозначен курс на то, чтобы эту ситуацию изменить, переломить, — заявил Юрий Кондрашов. — Полагаю, что как раз общероссийское голосование станет тестом, который покажет, насколько эффективно в соцмедиа, в соцсетях работают новые субъекты от власти».

Особо интересным стало следующее наблюдение выступающего. Юрий Геннадьевич обратил внимание участников онлайн-встречи на новую — старшую возрастную категорию потенциальных мишеней фейков. Кроме молодёжи интернет сейчас охватывает более старшие группы населения. И, если у молодого человека, который подходит к верхней границе этого возраста (30 лет), уже выработался некий иммунитет на фейки за 10−15 лет активного присутствия в интернете, то люди старшего поколения ещё очень сильно верят любому печатному слову: раз оно размещено на каком-то сайте, значит — это правда. По мнению политолога, противодействие именно этой в аудитории распространению фейков является очень важной и значимой задачей.

«Информационный суверенитет, наряду с политическим и экономическим в ситуации глобального распространения интернета становится одной из важнейших государственных задач. Политическое влияние наращивается и расширяется за счёт информационных технологий, поэтому, чем активнее, чем интенсивнее идёт работа по предотвращению фейков, по формированию актуальной повестки изнутри страны, а не по методичкам оппонентов извне, тем сувереннее собственно страна, тем легитимнее власть», — считает Юрий Кондрашов.

Доктор политических наук, заместитель первого проректора по работе с органами власти, доцент департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Павел Селезнёв предложил в дискуссии учесть, что обсуждаемый вопрос — по сути из двух составляющих: технологической фейково-цифровой и сущностной конституционно-правовой.

«То, что касается цифрового суверенитета, безусловно, важно и нужно, но я не сторонник ограничений в этой сфере, за исключением, естественно, тех сайтов, которые явно содержат экстремистский или какой-то непотребный контент, — обозначил свою позицию московский эксперт. — Другое дело, что человек в условиях цифровизации, имея доступ к гигантскому объёму информации, фактически испытывает то, что известный психиатр Курпатов, выступая в Давосе, сравнил с эффектом переизбытка влаги для растения. Когда цветок постоянно поливаешь, у него начинают гнить корни. С человеческим мозгом ситуация примерно аналогичная: объём информации, который постоянно поступает фактически приводит к тому, что мы перестаём эту информацию рационально осмысливать, анализировать, подвергать критической оценке. Это приводит к снижению умственной активности в целом и деградации. То есть технологический комфорт имеет очень серьёзное отрицательное последствие превращения человека в придаток гаджетов и разного рода технологий».

Переключаясь собственно на конституционные поправки, Павел Сергеевич отметил, что на его памяти ещё достаточно молодого человека столь масштабные изменения в основном законе нашей страны происходят впервые. По его мнению, поправки, которые анонсированы и выносятся на плебисцит, имеют безусловно пророссийский, консервативный, правильный, нужный характер, утверждая ценности и определяя систему координат — то, чего давно в России не было.

«Отдельные представители оппозиции свели суть поправок к тому, что все они сводятся исключительно к обнулению президентских сроков. Это категорически неверно!» — подчеркнул доктор политических наук Павел Селезнёв.

«Я назову два мифа, которыми активно пользуются противники голосования, — подхватил тему депутат Законодательного Собрания Красноярского края Виталий Дроздов. — Во-первых, по процедуре. Общенародное голосование — форма волеизъявления для нас действительно необычная. Помимо того, что обе палаты парламента, Законодательные Собрания субъектов федерации и Президент поправки утвердили, обязательно должно пройти общенародное голосование, по итогам которого будет принято окончательное решение. Противники голосования утверждают, что оно ничего не решает, что все поправки уже приняты. Показывают даже изданную якобы в новой редакции Конституцию. Это один из фейков, который активно муссируется в соцсетях. Его авторы демонстрируют только обложку брошюр и не открывают текст, потому что там на самом деле — действующая Конституция со всеми поправками, принятыми ДО 2020 года!».

Ещё один аргумент противников поправок, о котором сказал Виталий Дроздов, заключается в том, что якобы неправомерно выносить на голосование все поправки сразу, а надо голосовать по каждой отдельно. Парламентарий заочно напомнил критикам, что действующую Конституцию в 1993 году принимали единым документом, а не постатейно, и ни у кого тогда это возражений не вызвало! Практика общенародного голосования референдумного типа «за всё» либо «против всего», по мнению Виталия Дроздова, абсолютно правомерна, и это один из моментов, который требует разъяснения гражданам.

«Референдум, общенародное голосование, плебисцит — это демократические принципы, которые реализуются в любом демократическом государстве, в том числе и в период пандемии. Если посмотреть практику за последние два-три месяца в период эпидемических ограничений, можно увидеть, что в государствах Европы, Азии и Африки прошли избирательные процедуры различного порядка: от муниципальных выборов, до выборов глав государств», — это поддержала краевого парламентария, а заодно и дезавуировала «коронавирусные страшилки» противников голосования кандидат юридических наук, доцент, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Эвелина Павельева.

Если обсуждать правомерность общенародного голосования по поправкам в Конституцию, то с точки зрения юридической она не вызывает никаких сомнений — считает эксперт. Это дополнительный этап в принятии поправок в Конституцию. На самом деле Конституция предусматривает изменения, и они с 1993 года по сегодняшний день вносились и по срокам президентства, и по иным вопросам. Отличие в том, что на сегодняшний день гражданскому обществу предоставлено право принимать участие в государственном строительстве. Такое гражданам России предоставляют и международные правовые акты, и основной закон страны — почему бы им не воспользоваться?

«Анализируя законодательство Российской Федерации и зарубежных государств, процедуры и в пандемический период, и до этого периода, и во время выхода из ограничительных мер, можно сделать вывод, что общероссийское голосование — это реализация принципа демократии, основанная на зарубежном опыте, — резюмировала Эвелина Павельева. — Учитывая манипуляции, которые сейчас вокруг него происходят, я думаю, в наших с вами силах противостоять манипуляциям, транслируя ту действительность, которая является фактической, а не придуманной, вымышленной».

И вот тут в дискуссии снова всплыла тема верификации информации. Какому источнику можно сегодня доверять? И можно ли доверять хоть какому-то?

«Как определить, что фейк, а что нет, если не занимаешься проблемами современного социального познания? — попытался обострить дискуссию и поставить коллег в тупик кандидат философских наук, учёный секретарь Красноярского философского общества Владимир Колмаков. — Где критерии для обывателя, который сталкивается с самой разной информацией? Наивный потребитель информации обижен, он чувствует, что им манипулируют, но иммунитет к восприятию фейков у него ослаблен. Он может даже не понимать причину».

Так в результате к финалу дискуссии экспертов сибирского «Комитета развития» закольцевалась тема «избыточного полива информацией и, как следствие, гниющих корней», которую поднял ранее в разговоре доктор политических наукиз Москвы Павел Селезнёв.

«Информационная борьба всегда была и будет, — выразил своё мнение постоянный участник заседаний экспертного клуба, директор Юридического агентства «Антикризисный центр», кандидат философских наук Сергей Подъяпольский. — В ситуации, когда наша страна укрепляет суверенитет, сложно представить, что не будет противодействия этому. Есть и внутреннее, и внешнее противодействие системе. Это нормальное явление, просто надо быть готовым к адекватному ответу на него».