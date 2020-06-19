Плимут, , 17:34 — REGNUM Решение о переименовании площади, названной в честь моряка, коммерсанта и работорговца XVI века сэра Джона Хокинса, принято в британском городе Плимуте. Об этом 19 июня сообщает издание Daily Mail.

Площадь планируется переименовать в честь чернокожего футболиста клуба «Плимут Аргайл» Джека Лесли (1901−1988), которому было отказано в праве выступать за сборную Англии в связи с расовыми предубеждениями.

Петицию о переименовании площади поддержали более пятисот человек. При этом глава городского совета Плимута Тюдор Эванс пояснил, что никто не ставит своей целью «переписать историю» и забыть сэра Хокинса. Он, как и раньше, останется в национальной истории как одна из значимых фигур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что активисты в Риме начали обливать краской памятники и «переименовывать» улицы города путём снятия и порчи табличек. Подобные акции начались в ряде стран мира на фоне многочисленных акций протеста против расизма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Риме начали портить памятники и «переименовывать» улицы