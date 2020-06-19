Москва, , 17:22 — REGNUM В Госдуме ожидают, что статья президента РФ Владимира Путина получит достойную оценку стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, «лакмусовой бумажкой» станет реакция на призыв открыть архивы.

«Нам бы очень хотелось, чтобы статья получила достойную, а не неверно истолкованную оценку среди стран-союзниц по антигитлеровской коалиции и всех тех европейских государств, которые были освобождены от фашизма ценою жизни советских солдат», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в ТГ-канале.

По сути — это приглашение к сотрудничеству во имя сохранения нашей общей исторической памяти, во имя недопущения возрождения нацизма и любых других форм ксенофобии или расовой дискриминации, во имя сохранения миропорядка, сформированного по итогам Второй мировой войны, подчеркнул парламентарий.

«И «лакмусовой бумажкой» здесь станет реакция наших иностранных партнеров на призывы российского президента к открытию архивов довоенного периода», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована в американском журнале The National Interest. В ней российский лидер пишет, в частности, об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.