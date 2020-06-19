Тбилиси, , 17:20 — REGNUM Грузинская оппозиция закончила препирательства по вопросу представления единых кандидатов в мажоритарные депутаты и 19 июня представила первых 6 уже согласованных кандидатов, которых на парламентских выборах поддержат все члены оппозиционного объединения.

Презентация кандидатов состоялась в офисе Лейбористской партии Грузии, который в последние месяцы стал своего рода штаб-квартирой объединившейся против власти олигарха Иванишвили оппозиции.

Вел встречу лидер Лейбористов Шалва Нателашвили, который также стал одним из первых шести согласованных кандидатов. Он будет баллотироваться в парламент по Надзаладевскому мажоритарному округу Тбилиси.

«Единое национальное движение», как и заявляли ранее лидеры партии, выдвигает двух кандидатов — в Глданском избирательном округе Никанора Мелия, а в Самгорском — Левана Хабеишвили.

Отпочковавшаяся от ЕНД «Европейская Грузия» представит одного кандидата — Елену Хоштария в Вакийском округе, а состоящая в альянсе с «Европейской Грузией» партия «Свободные демократы» выдвигает своего члена Шалву Шавгулидзе в Мтацминдском округе.

Бывший соратник ЕНД, ныне лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе будет единым кандидатом оппозиции в Исанском избирательном округе.

Объединенная оппозиция намерена согласовать и остальные кандидатуры по оставшимся избирательным округам и выступить на выборах единым фронтом против «Грузинской мечты» Иванишвили.

Как известно, предстоящие осенью выборы Грузия должна провести по отличной от нынешней избирательной системе. В будущий парламент будут избраны 120 депутатов по партийным спискам и 30 — по мажоритарным округам, число которых сократится с 73 до 30. Для этого парламенту предстоит принять поправки в Конституцию, обсуждение которых законодатели уже начали. Соглашение о внесении таких изменений правящая партия и оппозиция подписали 8 марта в посольстве США.