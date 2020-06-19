Ново-Огарево, Московская область, , 17:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями. Об этом он заявил сегодня, 19 июня, в ходе онлайн-совещания с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии.

«Самое главное, что эта ситуация (с коронавирусом — ИА REGNUM) нас всех объединила. Это факт. И это позволило нам с минимальными потерями, как я многократно говорил, выходить из сложившейся ситуации», — сказал президент России.

Напомним, что по официальной статистике на сегодняшний день в России от COVID-19 скончались 7841 человек.