Рига, , 17:15 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс в ближайшее время провозгласит закон об административно-территориальной реформе, невзирая на многочисленные протесты оппозиции. Об этом 19 июня сообщил сам глава государства на пресс-конференции.

«Я убеждён, что местные традиции, общины, небольшие города не исчезнут. Государство пошло навстречу и прислушалось к ним в гораздо большей степени, чем ранее», — сказал Левитс.

Напомним, на текущей неделе Левитс получил письмо, подписанное 46 главами регионов с просьбой не провозглашать принятый Сеймом (парламентом) закон. Таким образом, реформа, сокращающая число самоуправлений Латвии со 119 до 42, должна вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Читайте также: Руководители 46 самоуправлений Латвии обратились к президенту страны