Махачкала, , 18:09 — REGNUM Коррупция в Дагестане перестала быть тотальной, чему, в частности, поспособствовала череда громких арестов крупных республиканских чиновников. При этом говорить о полной победе над коррупционной преступностью преждевременно, поскольку в этом вопросе все еще остаются системные проблемы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дагестанский политолог Ханжан Курбанов.

Уровень коррупционной преступности в России в 2019 году, по данным Генпрокуратуры, составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. населения. Составленный ведомством список самых коррупционных регионов страны за прошлый год возглавили Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Дагестан не вошел в первую десятку антилидеров.

«Безусловно, уровень коррупции в Дагестане за последние пять лет медленно, но верно идет вниз. Последние аресты крупных деятелей политики поспособствовали этому, но определенная системная коррупция осталась. Например, есть должности, которые по-прежнему, по моей информации, все также продаются и покупаются. Поэтому говорить однозначно, что мы выкорчевали эту проблему, нельзя», — считает эксперт.

Курбанов отметил, что в последние годы в Дагестане во многих органах государственной власти и местного самоуправления сменились руководители. Вместе с тем, по его словам, в министерствах и ведомствах остались «хранители коррупционной системы» — чиновники ниже рангом.

«Мы не можем сейчас сказать, что коррупция в Дагестане тотальная. Вот эта тотальная пленка снята. Но в каких-то глубинных, грунтовых частях дагестанского социально-политического тела коррупция осталась», — подметил собеседник.

Напомним, масштабная антикоррупционная кампания стартовала в Дагестане с приходом в сентябре 2017 года к власти в республике Владимира Васильева. Пик этой деятельности пришелся на 2018 год, когда в числе прочих представителей власти был арестован и. о. председателя правительства региона Абдусамад Гамидов.

Однако Курбанов считает, что эти аресты вразумили не всех местных чиновников, более того, некоторые из них даже готовы отправиться за решетку на несколько лет.

«Эти громкие аресты не слишком-то и напугали, как я вижу, наших «славных» коррупционеров. Нет страха, что вот сейчас придут и арестуют. Есть те, кто ворует, даже зная, что за ними придут. Более того, они даже готовы отсидеть два-три года, но зато у них жилплощадь в Дубае, счета в швейцарских банках, деньги в офшорах…

Стоит сказать, что в Дагестане очень сильный вектор на красивую жизнь. Оно проявляется в том, чтобы себе и своей семье создать наилучшие условия: лучшая свадьба, лучшая жилплощадь, лучший автомобиль. Причем, нередко, сделать это любой ценой. Поэтому я не могу называть уровень коррупции в регионе высоким или низким, я бы назвал это феноменом «спящей коррупции», который есть всегда», — резюмировал Курбанов.

Ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM другой дагестанский политолог Эдуард Уразаев также отметил снижение общего уровня коррупции в Дагестане за последние годы. При этом, по его словам, ряд коррупционных дел, пришедших уже на период правления нынешнего главы Владимира Васильева, показывает веру многих чиновников и возможность откупиться.

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