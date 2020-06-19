Ереван, , 17:05 — REGNUM Признать возможность компромисса по Нагорному Карабаху призвал азербайджанскую сторону премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 19 июня в пресс-службе его правительства.

Комментируя ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, Пашинян сказал, что его затягивание на годы невыгодно ни Армении, ни Азербайджану. А такому затягиванию способствует неучастие Нагорного Карабаха в переговорах.

В связи с этим, отмечает глава армянского правительства, Степанакерт должен участвовать «в содержательных вопросах переговоров». Чтобы в Нагорном Карабахе был мир, нужно признать возможность компромисса по этому больному вопросу.

Пашинян «Повторяю: предложением признать возможность компромисса, а не достижения конкретного компромисса, который всё ещё очень далёк от достижения ввиду упомянутых мною причин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение последнего месяца состоялись две важных беседы на тему Нагорного Карабаха. 14 июня эта тема обсуждалась между Москвой и Ереваном. В этот же день аналогичные переговоры провели Вашингтон и Баку.

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