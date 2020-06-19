Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM В Петербурге завершается прием заявлений на «открепление» от своего избирательного участка для голосования по поправкам к Конституции. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июня в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Чтобы проголосовать не на участке по месту регистрации, а по месту нахождения, нужно подать заявление до 14:00 21 июня.

«Эта информация очень важна для всех, кто проживает или временно находится не по месту постоянной регистрации и желает проголосовать там, где им удобно. После 14 часов 21 июня подать заявление будет невозможно», — подчеркнули в Горизбиркоме.

Заявки принимают участковые комиссии в пятницу, 19 июня, до 21:00, в субботу, 20 июня, с 10:00 до 16:00, а также в воскресенье, 21 июня, с 10:00 до 14:00.

Кроме того, до 14:00 21 июня можно подать заявление в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избиркомов или на портале Госуслуг.

Адреса и телефоны территориальных избиркомов и избирательных участков имеются на сайте Центризбиркома и интерактивной карте.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Досрочное голосование будет идти в течение шести дней до этого.

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