Нижний Новгород, , 20:13 — REGNUM В Нижегородской области на сегодняшний день около 100 тыс. избирателей подали заявления для участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ дистанционным способом. Об этом заявил ИА REGNUM губернатор Глеб Никитин сегодня, 19 июня, отвечая на вопрос об активности избирателей Нижегородской области, которые наряду с москвичами имеют возможность проголосовать онлайн. При этом глава региона призвал нижегородцев актуализировать персональные данные на портале госуслуг, чтобы исключить возникновение технических ошибок.

По данным ИА REGNUM, некоторые жители области, имеющие подтверждённый аккаунт на портале госуслуг, получили отказ для подачи заявления участника в дистанционном голосовании. Обеспокоенность вызывают «поджимающие» сроки — воскресенье, 21 июня, — последний день для подачи заявления. На чьей стороне техническая ошибка или это системный сбой? Ещё свежа история с невозможностью автоматической разблокировки льготных проездных и живыми очередями пенсионеров в этой связи. Не получится ли «как всегда», спросили у губернатора.

Глеб Никитин заверил, что в таких случаях речь точно не идёт о системном сбое, и в последние дни такой информации руководитель области практически не получает.

«Был момент, когда был поток жалоб… Мы, действительно каждый день разбирали такие ситуации. Абсолютно все эти случаи связаны с разночтением данных Центральной избирательной комиссии на госуслугах», — сказал глава региона, отметив, что у его супруги тоже была похожая ситуация, связанная со старыми данными прописки в Москве, а не в Нижегородской области.

«Все эти проблемы оперативно решаются, за исключением тех, когда разночтение данных значимое. Зачастую это связано с тем, что люди неактивно пользуются системой, вводят ненадлежащие данные в какую-то из систем, и системы начинают «конфликтовать». Я могу сказать, что в Москве то же самое, постоянно обмениваемся цифрами с коллегами о проблемных ситуациях», — отметил Никитин.

При этом Глеб Никитин подчеркнул, что «критических проблем у 100 тыс. не возникло».

«Сейчас у нас тех, кто прошел регистрацию, уже за 100 тыс. Эта реальная цифра — больше, чем я ожидал. В прошлом году проводили онлайн-голосование по распределению бюджета, так называемое инициативное бюджетирование (мне кажется, что это более близкая человеку ситуация, когда он может повлиять на распределение средств), и вот тогда зарегистрировались для онлайн-голосования по той же самой схеме, через ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), больше 100 тыс. человек», — рассказал глава области.

Никитин отметил, что аналогичное число участников голосования в онлайн-формате ожидалось и по поправкам к Конституции.

«А у нас ещё осталось несколько дней, сейчас опережающими темпами мы регистрацию видим и фиксируем. Очень многие оставляют всё на последний день, за оставшиеся два дня может быть серьёзный рост. В любом случае я могу сказать, что этот эксперимент успешный, тема оказалась популярной и востребованной», — добавил Никитин.

Губернатор констатировал, что на фоне пандемии активных пользователей единого портала государственных услуг стало многократно больше, огромное количество услуг оказывается в режиме онлайн. В Нижегородской области относительно активных пользователей портала госуслуг на сегодня около 2 млн человек.

«Если говорить о сравнении показателей мая с первым кварталом 2020 года, количество обращений, итераций, взаимодействий с порталом выросло в 4−5 раз», — сказал он, уточнив, что голосование по поправкам в Конституцию априори не может конкурировать по популярности с получением такой услуги, как выплата пособий, поэтому ожидается, что в электронном голосовании примут участие около 5% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

«Общаясь с людьми, я вижу, что пока не у всех есть такая привычка, людям даже проще ногами дойти, поставить галочку в бюллетене, бросить его в урну, чем заходить, какие-то там цифры набирать», — поделился Никитин.

Сам губернатор тоже намерен голосовать электронно.

«Себя я воспринимаю как функцию, как человека, который как-то агитирует, информирует своим примером. Сейчас я, конечно, хочу людей информировать, что мы участвуем в эксперименте, что мы — один из двух регионов, где будет онлайн-голосование, в этой связи я буду голосовать онлайн. В предыдущие выборы я ходил, естественно, на участки, голосовал традиционным способом», — рассказал губернатор и добавил, что планирует всё равно посмотреть, как организовано живое голосование с точки зрения безопасности граждан в условиях пандемии.

Глава региона полагает, что именно 1 июля, которое объявлено нерабочим днем, на избирательных участках не должно быть массового скопления людей с учетом работы программы «Мобильный избиратель», голосования на дому и дистанционным способом, а также проведения голосования в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, провести голосование по поправкам в Коституцию РФ собирались несколько регионов России, однако в итоге были определены только два — Москва и Нижегородская область. По оценкам экспертов, необходимость организации системы электронного голосования уже назрела, однако внедрять ее на территории всей России в короткий срок не представляется возможным.