Симферополь, , 16:47 — REGNUM На сегодняшний день в Крыму гораздо безопасней сходить на выборы, чем в магазин. Об этом 19 июня во время совещания региональной Общественной палаты заявил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

«Республика в полной мере обеспечена необходимыми средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Сегодня на выборы будет сходить гораздо безопасней, чем выйти в магазин за хлебом, потому что таких мер безопасности не применяется нигде больше», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, почти девять тысяч общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ в Крыму.

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