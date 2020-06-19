Симферополь, 19 июня 2020, 16:47 — REGNUM На сегодняшний день в Крыму гораздо безопасней сходить на выборы, чем в магазин. Об этом 19 июня во время совещания региональной Общественной палаты заявил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.
Как сообщало ИА REGNUM, почти девять тысяч общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ в Крыму.
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