Симферополь, , 16:45 — REGNUM Девять тысяч общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму. Об этом 19 июня во время совещания региональной Общественной палаты заявил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

«У нас будет беспрецедентное количество общественных наблюдателей — девять тысяч человек… Крымские власти совместно с Избирательной комиссией сделали всё необходимое для организации этого общероссийского голосования», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательная комиссия Крыма получила почти полтора миллиона бюллетеней, напечатанных для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Лишние 19 с лишним тысяч бюллетеней уничтожили в присутствии представителей СМИ и общественных наблюдателей.

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