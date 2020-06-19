Москва, , 16:40 — REGNUM Член совета директоров одного из крупнейших ретейлеров России — «Магнита» — Александр Винокуров пригласил президента России Владимира Путина в любой командировке посетить без предупреждения любой магазин «Магнит» и пообещал, что глава государства увидит там довольных покупателей и улыбающихся продавцов. Речь об этом зашла сегодня, 19 июня, в ходе онлайн-совещания с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.

Винокуров рассказал Путину, что «Магнит» смог перестроить свою работу в период пандемии — большинство рабочих процессов было улучшено и оптимизировано.

В связи с этим Винокуров пригласил Путина посетит любой магазин «Магнит» в любом уголке России.

«Владимир Владимирович, в любой вашей командировке, если будете проезжать «Магнит», пожалуйста, заходите, без предупреждения заходите, вы увидите подтверждение моим словам», — сказал Винокуров.

Он пообещал Путину, что в любом магазине «Магнит» он увидит адекватные цены, полные полки товаров, довольных покупателей и улыбающихся продавцов.

«Спасибо, Александр Семенович, очень впечатляет то, что вы сказали», — ответил Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что продавцам в продовольственных магазинах в период пандемии было непросто — они постоянно работали и к тому же должны были соблюдать все ограничения.