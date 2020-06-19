Душанбе, , 16:34 — REGNUM Артиллеристы 201-й российской военной базы в Таджикистане уничтожили бронетехнику и скопления живой силы условного противника в горных районах страны, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» провели разведку местности с воздуха и, обнаружив противника, передали информацию о его местоположении цифровыми каналами связи на пункт управления.

После военнослужащие артиллерийского подразделения базы на самоходных гаубицах «Гвоздика», совершив марш в район расположения сил условного противника, заняли закрытые огневые позиции.

Артиллеристы отработали стрельбу по мишеням и выполнили более 40 огневых задач сосредоточенным огнём из 122-мм орудий полупрямой наводкой, используя при этом различные типы боеприпасов. Дальность учебных стрельб составляла от 5 до 15 километров.

Кроме того, военные провели ряд противоогневых манёвров, сменяя и маскируя свои огневые позиции, основная цель которых — дезориентация противника.

Практические учения, в которых приняли участие порядка 500 военных и было задействовано свыше 50 единиц артиллерийской техники, проходили на территории горного полигона Самбули.

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