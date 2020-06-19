Киев, , 16:28 — REGNUM Украина с помощью США получит возможность создать полноценный «москитный» флот, способный изменить баланс безопасности в Черноморско-Азовской акватории, говорится в статье, опубликованной сегодня, 19 июня, государственным информационным агентством «Укринформ».

Издание напоминает, что, согласно последним договоренностям, украинская сторона может получить «до 16 патрульных катеров» на общую сумму около $600 млн.

«По информации источников, знакомых с ситуацией, эта формулировка означает, что украинцы закупают за свой счет десять Mark VI плюс четыре катера будут оплачены за счет международной помощи Украине по линии Госдепартамента США и еще два могут быть приобретены в случае дальнейшей необходимости», — говорится в статье.

Официоз отдельно отмечает, что каждый катер для Украины будет оснащен современным вооружением: по две 25-мм автоматические пушки MSI Seahawk A2, системой идентификации «свой-чужой», инфракрасными видеокамерами и акустическим устройством дальнего радиуса действия LRAD. Катера имеют скорость 45 узлов и поражающий диапазон действия — до 750 морских миль при крейсерской скорости 25 узлов.

Далее в материале говорится, что Украина выбрала наиболее эффективный и наименее затратный путь усиления собственных возможностей на море, чтобы достичь баланса сил в Черноморско-Азовском бассейне в условиях «противостояния российской агрессии».

Поскольку у Киева нет «миллиардов и миллиардов долларов», чтобы сравняться с РФ по числу крупных боевых кораблей, выходом может стать создание так называемого «москитного» флота, наиболее реалистичного с точки зрения баланса эффективности — стоимости. Он предусматривает наличие быстроходных и маневренных боевых катеров — торпедных, сторожевых, ракетных, а также других видов.

В стратегии ВМС вооруженных сил Украины с 2019 года ставка делается именно на «москитный» флот, при этом подчеркивается, что в сочетании с инновационной тактикой катера «москитного» флота позволят побеждать более сильного противника в морских боях и операциях, напоминает источник.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июня стало известно — Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в 600 млн долларов. В официальном комментарии отмечалось, что предлагаемая продажа «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».