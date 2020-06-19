Симферополь, , 16:29 — REGNUM В Республике Крым уничтожили лишние бюллетени, изготовленные для голосования по поправкам к Конституции России. Об этом ИА REGNUM 19 июня сообщили в пресс-службе республиканского избиркома.

«Лишние бюллетени были уничтожены в присутствии представителях средств массовой информации и общественных наблюдателей. Всего — 19 440 штук», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательной комиссии Крыма передали почти полтора миллиона бюллетеней, напечатанных для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ

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