Москва, , 16:23 — REGNUM Россия выразила поддержку властям Нигерии в плане противодействия терроризму, сообщили 19 июня в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя недавние теракты на северо-востоке Нигерии, российское внешнеполитическое ведомство заявило:

«В МИД России решительно осуждают очередные преступления бандформирований в Нигерии, повлёкшие большие человеческие жертвы, а также дестабилизацию социально-экономического положения на северо-востоке этой страны и ухудшение общей криминогенной обстановки».

Москва настроена на дальнейшую совместную работу с Абуджей «на антитеррористическом треке». Российское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семьям погибших в результате терактов нигерийцев.

Напомним, по Нигерии в начале июня прокатилась серия терактов, совершённых исламистами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Жертвами атак стали свыше 120 человек, включая мирных жителей.

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