Брюссель, 19 июня 2020, 16:19 — REGNUM В Европейской комиссии заявили, что все границы между странами — членами наднационального объединения должны быть открыты к концу июня. Об этом сообщается сегодня, 19 июня, на официальном сайте Еврокомиссии.
Напомним, что свободное передвижение внутри Евросоюза было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Однако сейчас ситуация несколько улучшилась, хотя и нельзя сказать, что коронаврус на территории ЕС полностью побежден. Некоторые страны противятся тому, чтобы открывать границы к 1 июля. Однако в ЕК решили добиваться единого дня открытия внутренних границ.