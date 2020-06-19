Москва, , 16:10 — REGNUM Решение Венецианской комиссии о поправке к Конституции РФ, определяющую приоритет ее норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, «еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Недавно Европейский суд в Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа. И Венгрия должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела. Противостоять подобным указаниям можно только приняв норму Основного закона, определяющую его приоритет», — заявил Володин «Парламентскому часу».

В этой ситуации Володин считает крайне важным поддержать поправки к Конституции.

«Каждый голос, отданный за них, сделает страну сильнее», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Венецианская комиссия опасается, что поправка позволит России не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Она должна их исполнять как член Совета Европы и участник европейской Конвенции о правах человека.

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