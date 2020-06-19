Рим, , 16:08 — REGNUM Сенат Италии в пятницу, 19 июня, утвердил правительственный законопроект о выборах, согласно которому региональные выборы и общенациональный референдум переносятся с весны и лето на сентябрь 2020 года.

Первая попытка утвердить этот законопроект была предпринята днем ранее, но голосование закончилось скандалом: информационная система Сената сообщила о 150 голосах «за», хотя в зале присутствовали лишь 149 человек.

Представители правящей коалиции призвали не видеть в технической проблеме никаких подтекстов.

Одновременно со всеми перенесенными местными кампаниями состоится и референдум о сокращении численности депутатов обеих палат парламента страны на треть. Инициаторы референдума — популисты из «Движения 5 звезд» — полагают, что такое сокращение не только снизит расходы на содержание парламента (на 500 млн евро в год), но и повысит эффективность его работы.