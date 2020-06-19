Киев, , 16:05 — REGNUM Украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза считает — то, что президенту Зеленскому не смогли вынести постановление за посещение кафе в Хмельницком во время карантина, показывает всю «независимость» судей в стране.

Об этом он заявил в своем комментарии 19 июня.

«Судья банально испугался и не решился назначить штраф сразу, а обратился в Верховный суд с запросом, могут ли они это сделать, ведь согласно Конституции Украины президент — неприкосновенный», — объяснил Береза.

Он также отмечает, что руководствуясь этой логикой, Зеленского нельзя останавливать «даже если он придет с топором к этому судье», поскольку президент неприкосновенен.

Также политик риторически задается вопросом, по какой причине не был наложен аналогичный штраф на главу офиса президента Андрея Ермака.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что суд в Хмельницком приостановил административное производство о нарушении карантинных требований президентом Владимиром Зеленским до получения дополнительных разъяснений от Верховного суда. Вместе с тем, по информации СМИ, все остальные сопровождавшие Зеленского чиновники во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы за нарушение правил карантина.