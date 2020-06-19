Киев, , 16:05 — REGNUM В Киеве появилась партия местного самоуправления «Предложение», сообщило 19 июня информационное агентство «Укринформ».

Основателями партии стали мэры Днепропетровска, Николаева, Черновцов, Житомира, Кировограда (переименован в Кропивницкий) и Каховки.

«Мы собрались для того, чтобы официально объявить о создании новой политической силы партии «Предложение»…Мы надеемся, что наша политическая сила будет как раз той профессиональной силой, в которую поверят наши избиратели и мы сможем оправдать их надежды», — рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Члены партии заявили, что местное самоуправление может стать инструментом, с помощью которого Украине удастся решить многие накопившиеся проблемы.

В июле 2020 года на съезде будет представлена программа партии, рассказали участники объединения.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко будет участвовать в местных выборах как глава своей политической партии «Удар».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певец Святослав Вакарчук вышел из парламентской фракции «Голос» для того, чтобы избавиться от мандата депутата Верховной рады Украины. Ранее Верховная рада отказалась удовлетворить его желание сложить с себя полномочия депутата.

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