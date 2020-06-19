Москва, , 15:57 — REGNUM Российский президент Владимир Путин чувствует себя очень комфортно рядом с обычными людьми. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«Вы знаете, я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно», — сказал президент.

Он пояснил, что в известной степени ему близка такая среда, так как он происходит из очень простой рабочей семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в анонсе фильма «Россия. Кремль. Путин», показ которого намечен на 21 июня, президент продемонстрировал секретную комнату в своём рабочем кабинете. Она не предназначена для публичных встреч.

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