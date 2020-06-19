Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Иностранные послы, которые выступают посредниками в Грузии между оппозицией и правящей партией «Грузинская мечта», призвали оппозиционные партии поддержать проведение выборной реформу. Совместное заявление послов было распространено 19 июня.

Обращение подписали посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, посол США Келли Дегнан и посол Германии Хуберт Книрш. В заявлении дипломаты отметили, что соглашение от 8 марта между властями и оппозицией было «историческим» успехом, поэтому исполнение его положений нужно поддержать всем, кто тогда поставил подпись.

«Мы понимаем, что есть расхождение во мнениях относительно выполнения части соглашения. … В то же время, учитывая важность этих конституционных изменений для демократии в Грузии, мы призываем всех подписавших соглашение от 8 марта принять участие в этом важном голосовании и поддержать эти изменения», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение от 8 марта предусматривает два основных пункта. Один из них касался проведения выборной реформы, как того хотели в оппозиции. Второй пункт был о недопущении использовать судебную систему в политических целях.

Представители оппозиции, опираясь на второй пункт соглашения, заявили, что он якобы не выполняется, так как их соратник — Георгий Руруа — находится под арестом. На основании этого несколько партий отказались поддерживать выборную реформу, которую проводит «Грузинская мечта».

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии назвали число депутатов, которые поддерживают выборную реформу